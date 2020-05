Roma – Milano con il carico di cocaina, arrestato italiano

Un normale controllo stradale si è trasformato in arresto per un cittadino italiano residente a Roma.

E’ successo Giovedì pomeriggio a Legnano, in provincia di Milano, il 37 enne ha giustificato la sua presenza nella regione lombarda con la scusa di essere andato a trovare un amica, ma via via che i carabinieri effettuavano controlli saltavano fuori particolari che insospettivano i militari e mettevano sempre più in agitazione l’uomo.

La macchina dell’uomo era intestata ad un altra persona, il 37 enne era disoccupato ma aveva in tasca quasi 600 euro e 3 banconote da 50 euro false, inoltre a un controllo visivo della macchina risultava un anomalia nel vano della ruota posteriore che era più largo e più alto del normale.

A quel punto i carabinieri hanno fatto intervenire i cani antidroga della finanza che hanno subito puntato in maniera decisa verso i sedili posteriori del veicolo.

Intensificati i controlli in quella regione i carabinieri hanno trovato un telecomando che consentiva l’abbassamento dei sedili posteriori che a loro volta nascondevano un doppio fondo vicino al portabagagli.

Lì hanno trovato 7 panetti di cocaina per un peso complessivo di 7 kg e 300 grammi.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto al carcere di Busto Arsizio.