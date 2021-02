Roma, minaccia passeggeri bus con bastone e estintore: interviene la polizia

Roma, un uomo sul mezzo della linea 5 a volto travisato, con un estintore ed un bastone in ferro tra le mani minacciava i passeggeri. La polizia è intervenuta all’altezza di piazza Vittorio Emanuele II per fermare il giovane, un 23enne di origine somala, che si è rifiutato di lasciare gli oggetti in terra e di scoprirsi il volto, poi disarmato dagli agenti.

Perquisito, i poliziotti hanno trovato indosso al giovane documenti provento di furto appartenenti ad altre persone.

Il 23enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato per minacce aggravate, ricettazione, interruzione di pubblico servizio e porto di arma abusivo.

seguono aggiornamenti