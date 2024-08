Roma, minimarket sanzionati e 80 kg di alimenti sequestrati a Tor Bella Monaca

Controlli a tappeto nella periferia est di Roma. I carabinieri hanno effettuato una mirata attività di contrasto a degrado e illegalità nell’area di Tor Bella Monaca e nelle piazze di spaccio del quartiere. In totale sono state identificate 91 persone ed eseguito verifiche su 41 veicoli. Durante le verifiche sono stati sanzionati i titolari di 5 attività commerciali, tra cui minimarket.

Aggiornamento ore 10.20

Per quanto riguarda i controlli negli esercizi commerciali sono stati numerosi gli accertamenti svolti dai carabinieri di Tor Bella Monaca insieme ai colleghi del Nas di Roma. Il bilancio è stato di 5 multe per migliaia di euro e oltre 80 kg di alimenti sequestrati in due market trovati in condizioni igienico-sanitarie carenti e senza la tracciabilità della catena alimentare di prodotti di origine animale destinati al commercio.

Insieme al personale dell’Asl Roma 2, i militari hanno invece sanzionato tre persone tra cui il titolare di un minimarket, con contestuale immediata sospensione dell’attività. E’ stata riscontrata la mancanza del sistema di aereazione, scarso numero di armadietti per i dipendenti e la mancanza di idoneità della cella frigo per la conservazione di alimenti. Multati anche la titolare di un market e il gestore di un forno entrambi per scarse condizioni igienico-sanitarie.

Aggiornamento ore 13.50

Controlli anche nelle piazze di spaccio. Fermato per un controllo un 39enne colombiano senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato con 5 dosi di cocaina e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L’uomo è quindi finito in manette. I militari dell’Arma hanno anche segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma un 46enne trovato in possesso di modica quantità di hashish, per uso personale.

Aggiornamento ore 17.30