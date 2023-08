Roma Mobilità – Ciaccheri: “Al via lavori per 720mila euro alla Garbatella, rifacimento della sede stradale, rotatorie e marciapiedi”

Roma Mobilità – Ciaccheri: “Al via lavori per 720mila euro alla Garbatella,...

Al via i lavori di manutenzione straordinaria per strade e marciapiedi di viale Guglielmo Massaia alla Garbatella. I lavori, per un importo complessivo di circa 720mila euro, riguarderanno il rifacimento della sede stradale: binder e tappetino, segnaletica stradale orizzontale, realizzazione di due rotatorie e il rifacimento dei marciapiedi: del tappetino, ampliamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, realizzazione di moli di fermata per i mezzi pubblici.

“Viale Massaia è una strada storica di Garbatella – spiega il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri – un asse fondamentale di collegamento tra via Cristoforo Colombo e Circonvallazione Ostiense. Da tempo le condizioni di questa strada richiedevano una manutenzione straordinaria e questa manutenzione è finalmente iniziata. I lavori partono in queste ore con un cantiere che ha preso il via e una illustrazione esposta proprio sulle reti del cantiere per mostrare a tutta la popolazione quelli che saranno gli esiti finali”.

“Rifacimento dei marciapiedi, del sedime stradale, degli invasi, delle alberature, nuove piantumazioni là dove mancavano – conclude il presidente Ciaccheri – ma soprattutto due rotatorie che interromperanno la linearità della circolazione diminuendo quindi la possibilità di una velocità fuori dalla norma. Era una strada che richiedeva questo intervento da tempo e che comincia proprio in questi giorni caldi di luglio. Continuerà anche nei prossimi mesi toccando sezione per sezione la strada con un intervento complessivo. Un lungo lavoro fatto a cavallo delle due consiliature e che finalmente oggi vediamo avviarsi”.

