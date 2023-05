Roma, Montesacro, sveglia amara per automobilisti

Nella zona del III municipio Montesacro, una notte di tempesta ha portato a una vera e propria strage di auto. I proprietari si sono svegliati con una sorpresa amara: le loro vetture erano state vandalizzate e cannibalizzate. Le strade colpite sono state via Montecristo, via delle Egadi, via Monte Pelmo, via Monte Senario e via di Valle Scrivia.

Le auto presentavano danni ai finestrini, con il furto dei computer di bordo, dei fanali e di altre componenti elettroniche e meccaniche. Alcune vetture sono state addirittura lasciate sui mattoni dopo il furto degli pneumatici. Una donna residente a Città Giardino ha raccontato di aver trovato la sua Jeep Compass danneggiata, così come molti altri proprietari di Jeep e Fiat Panda nella stessa zona. È stata una notte criminale con la banda del pit stop che ha seminato caos e causato ingenti danni economici alle vittime sfortunate.