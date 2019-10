Roma, morde poliziotto intervenuto durante lite in famiglia: arrestato 35enne

Morde al braccio un poliziotto intervenuto per fermare una lite in famiglia: arrestato 35enne. E’ successo la scorsa notte alle 2.30 circa in via Guarino Guarini quando dopo essere intervenuti per una segnalazione di lite in famiglia gli agenti dell’UPGSP (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) hanno arrestato A.M.J.E. ecuadoriano 35enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Mentre gli agenti tentavano di tranquillizzarlo l’uomo ha morso ad un braccio sinistro uno dei due poliziotti intervenuti.