Roma, morto pedone investito da mezzo Ama

E’ deceduto in ospedale il pedone, un 84enne, investito questa mattina in via Casilina da un mezzo dell’Ama. E’ quanto si apprende da fonti di Polizia locale. L’investimento è avvenuto alle 9.30 circa in via Casilina all’altezza del civico 1814: il pedone era stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata. Il conducente del mezzo un italiano di 35 anni è stato portato nello stesso ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale VI gruppo.