Roma, Mou da record: agganciato Ferguson per vittorie in coppe europee

La vittoria della Roma di ieri contro l’Helsinki va ad arricchire ancora di più quelli che sono gli attuali record di Josè Mourinho. Il tecnico dei capitolini, infatti, con i 3 punti di ieri sera è arrivato in cima alla liste delle vittorie nelle kermesse europee: lo Special One diventa cioè l’allenatore con più partite vinte nelle coppe europee, per la precisione 106 gare gare vinte.

In questa speciale classifica, il portoghese ha eguagliato Sir Alex Ferguson, anche lui a quota 106. Terzo posto per Carlo Ancelotti con 105 partite vinte. Ovviamente, Mourinho, come Ancelotti e gli altri top in vetta alla classifica possono ancora crescere nel corso del tempo quanto a numeri di vittorie, a differenza di Ferguson che si è ritirato. Lo Special One si augura per sè e per la sua Roma di essere ancora e a lungo in testa a questa classifica.