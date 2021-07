Roma, Mourinho: “Accoglienza fantastica, sono già in debito”

Nel cuore di Roma, per entrare nei cuori dei tifosi della Roma. Josè Mourinho si è presentato oggi in conferenza stampa. Per lui sono arrivati da tutta Europa: giornalisti francesi, inglesi, portoghesi. Ha fatto capire di non vedere l’ora di mettersi a lavoro.

Dopo i 5 giorni di isolamento fiduciario il portoghese dirigerà il suo primo allenamento, oggi a Trigoria. Prima però ci tiene a ringraziare i tifosi: “Prima di tutto voglio e devo ringraziare i tifosi, perché la reazione al mio arrivo alla Roma è stata eccezionale. Ho avuto subito questa sensazione di sentirmi subito in debito, perché l’accoglienza è stata veramente emozionante”.

Ha poi spiegato il portoghese: “Perché sono qui? Perché siamo vicino alla statua di Marco Aurelio. Se non sbaglio nulla viene dal nulla, nulla ritorna dal nulla. E questo ha un significato molto simile a quello che ho sentito con i Friedkin. Non dimenticare il passato, costruire il futuro. Qualche volta la parola tempo nel calcio non esiste, questa volta esiste. Quello che la proprietà vuole non è successo oggi, è una situazione sostenibile nel futuro. Voglio farlo con grande passione, è la ragione principale per cui sono qui. E’ tempo di lavorare”.