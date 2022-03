Roma, Mourinho: “Derby? No, pensiamo al Vitesse”

Al derby non ci pensa, almeno così dice Mourinho. La sua Roma deve prima passare il turno di conference League contro il Vitesse. Poi metterà la testa sulla sfida alla Lazio, che probabilmente segnerà la strada della squadra giallorossa da qui alla fine della stagione. La vittoria potrebbe spingere la rincorsa europea, la sconfitta mettere fine ad ogni ambizione.

L’allenatore portoghese in conferenza è stato chiaro sulle priorità: “Per me la partita è domani. Non c’è il Derby nella mia testa. Se perdiamo domani, siamo fuori. Questa è l’unica cosa che mi interessa. L’assenza di Mkhitaryan a Udine? Tutti i calciatori sono diversi, tutti conoscono la nostra rosa. Tutti sono capaci di essere critici anche con un ragazzino che gioca per la prima volta in Serie A. Mkhitaryan è importante, sì. Non voglio dire che la sua assenza sia la giustificazione per la mancata vittoria di Udine, ma è importante per noi”.

La Roma segna poco, è un dato di fatto. E se non ci pensa Abraham non lo fa nessuno: “Ci sono giocatore che hanno segnato tanto e ora, oppure in carriera non hanno mai segnato tanto? Non abbiamo Lewandowski che ora alla Roma non segna. Questo non è un problema di qualità ma di profilo”, spiega Mou.

Quando gli chiedono di Zaniolo l’allenatore portoghese risponde quasi sorpreso: “Perché Zaniolo? Ha già riposato, perché proprio lui? Perché no Rui Patricio che ha sempre giocato (ride, ndr)? Zaniolo sta bene, siamo al completo”, conclude Mourinho.