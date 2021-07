Roma, Mourinho sta arrivando: dopo l’atterraggio pronta la quarantena

Oggi è il giorno. Josè Mourinho arriva a Roma, appuntamento alle 14 a Ciampino, dove il portoghese arriverà con un volo privato dal Portogallo. Inizia oggi ufficialmente l’avventura giallorossa dello Special One. Atterraggio, un saluto a tifosi e giornalisti, poi di corsa in albergo. Lì, Mourinho, dovrebbe passare i prossimi 5 giorni.

La regola vale anche per lui, non si scappa: chi è stato negli ultimi 14 giorni in Inghilterra, all’arrivo in Italia, deve osservare un periodo di quarantena di 5 giorni. Mou è stato a Londra pochi giorni fa per sbrigare alcune faccende personali, per questo resterà confinato a Trigoria fino al prossimo 7 luglio.

La Roma sta cercando di ottenere una deroga che permetterebbe all’allenatore di spostarsi dall’hotel al campo di allenamento. Una sorta di casa-lavoro prima di aprirsi alle meraviglie della città e ricevere l’abbraccio dei romani. Nel frattempo anche il portoghese non scappa alle restrizioni attuate per cercare di limitare la diffusione della variante Delta.

“Tifosi della Roma, sto arrivando”, ha detto in un breve messaggio postato sui social del club giallorosso. La partenza è prevista da Setubal, dove vive, l’atterraggio a Ciampino, dove ad accoglierlo sono previste decine di tifosi della Roma. Sarà un abbraccio a distanza, per quello vero bisognerò attendere qualche giorno.