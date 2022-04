Roma, muore in un incidente d’auto l’attrice Ludovica Bargellini

(Adnkronos) –

L’attrice Ludovica Bargellini è morta nella notte in un incidente in via Cristoforo Colombo a Roma. La 35enne aveva recitato anche con Sorrentino in ‘The Young Pope’. Le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo X Mare sono intervenute intorno all’1.30 all’altezza di via di Grotta Perfetta. La donna era alla guida una Lancia Ypsilon e per cause da accertare si è schiantata contro il new jersey. La 35enne è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, dove è poi deceduta.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in cui al momento non risulta coinvolto nessun altro veicolo.