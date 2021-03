Roma, nasce la prima area per la ricarica ultrafast: oggi l’inaugurazione a Corso Francia

Sono stazioni di ricarica “ultrafast”, servono a ricaricare i veicoli elettrici in pochissimo tempo, anche solo 15 minuti. Sono la nuova frontiera della mobilità elettrica in Italia, e ora sono arrivate anche a Roma. Oggi al centro Enel X in via di Corso Francia è stata inaugurata la prima area di ricarica ultrafast della Capitale.

Presente all’evento anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha inaugurato l’area con il taglio del nastro. Poi ha preso parte ad un evento digitale con Francesco Venturini e Massimo Nordio, CEO di Enel X e Volkswagen.

Proprio il gruppo Enel X è stato pioniere delle società fornitrici di multienergia e non a caso controlla la quasi totalità delle colonnine sparse per l’Italia. Grazie ad un accordo stipulato con IP del gruppo Api è stato possibile inaugurare le prime colonnine ultrafast che fanno parte della categoria High Power Charge. Con una tecnologia del genere, in grado di garantire un’autonomia di centinaia di chilometri in pochi minuti, le differenze tra le vetture e elettriche e quelle alimentate con carburanti tradizionali si assottigliano. E da oggi sarà possibile sfruttare questa novità anche a Roma