Roma, nel piano rifiuti di Gualtieri 5 impianti e raccolta differenziata

Il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato ieri il piano rifiuti con partenza 15 ottobre. Al centro del progetto, ovviamente il già tanto discusso termovalorizzatore che sarà interno al perimetro cittadino. “Roma non graverà più su altri territori”, ha infatti sottolineato Gualtieri, spiegando che gli impianti da realizzare saranno cinque, due di biodigestione anaerobica per l’organico e due per la selezione delle frazioni secche, carta e plastica, tutti da 100 mila tonnellate ciascuno. Infine, il termovalorizzatore da 600 mila tonnellate annue e che vanterà le più avanzate tecnologie in fatto di riduzione delle emissioni e riciclo delle ceneri. “Con il piano si punta a una riduzione dei rifiuti dell’8,3% al 2030” ha spiegato Gualtieri. “La produzione dei rifiuti a Roma passerà da 1,69 mln di tonnellate l’anno a 1,55 mln nel 2030 e 1,52 nel 2035. La nostra stima è di raggiungere il 65% differenziata nel 2030, il 70% nel 2035”