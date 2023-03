Roma, neonato arriva morto in ospedale: ipotesi circoncisione in casa

(Adnkronos) – Un bimbo di appena venti giorni è arrivato senza vita al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata con ferite all’altezza del pube. I carabinieri, impegnati in un posto di controllo in via Casilina fuori Roma, sono stati fermati dalla madre nigeriana che aveva già chiamato una ambulanza. Inutile la corsa dei militari fino all’ospedale, dove il neonato è arrivato già morto. Tra le ipotesi che potranno eventualmente essere confermate dall’autopsia, quella di una circoncisione fatta in casa in modo errato. La donna è stata ascoltata dai carabinieri nella caserma di Colonna per chiarire la dinamica dei fatti.