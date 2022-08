Roma, non gli paga due mesi di lavoro: lui gli incendia il locale

Esigeva un credito di 5000 euro e, una volta negatogli, ha incendiato il suo locale. Un uomo di origini egiziane è stato così arrestato il 26 luglio per tentata estorsione e danneggiamento aggravato, seguito anche da incendio, minacce e atti persecutori nei confronti dei titolari di locale in zona Celio. Secondo la ricostruzione, il 39enne pretendeva 5mila euro come pagamento di due mesi di lavoro presso il locale. Una volta incassato il rifiuto da parte del titolare, che gli aveva offerto solo 400 euro, aveva iniziato a minacciarlo per poi danneggiare il locale. Azioni incendiarie che non si sono fermate neanche alla proposta di 1500 euro. A incastrarlo, le immagini di video sorveglianza che ne hann o consentito l’identificazione.