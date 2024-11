Roma nord all’asciutto: senza acqua per 23 ore, ecco quali sono le vie

Roma nord all’asciutto: senza acqua per 23 ore ed evidenti disagi per i cittadini. Si comunica che l’interruzione ci sarà dalle 3 di sabato 30 novembre alle 2 di domenica 1° dicembre per degli interventi di manutenzione volti a migliorare il servizio.

In sostanza però vorrà dire stare un giorno senza acqua, o quasi. Acea Ato 2 ha informato che per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, sarà necessaria una sospensione del flusso idrico in alcune zone del municipio XV. Dunque, dalle 3 di sabato 30 novembre alle 2 di domenica 1 dicembre, ci saranno abbassamenti di pressione o possibili mancanze d’acqua alle utenze.

Le vie interessante dalla sospensione

Queste le vie e zone interessante:

via degli Orti della Farnesina

via della Farnesina

via dei Duchi di Castro

via G. Imperiali di Francavilla

via Antonino di Giorgio

via G. Malvano

via dei Giuochi Istmici

via del Golf

via dello Sci

via Mario Beltrami

via Ettore Mambretti

via F. Saverio Grazioli

via Ranuccio Farnese

parco Alessandro Tassoni

via Ottavio Ragni

via Pierluigi Sagramoso

via Alberico Albricci

via della Maratona

via dell’Alpinismo

via del Podismo

via Apollo Pizio

via Nemea

via del Nuoto

via Riccardo Zandonai

via B. Molinari

via Ferdinando Liuzzi

parco Atleti Azzurri d’Italia

Al fine di ridurre i disagi ai cittadini, è stato previsto un servizio di rifornimento attraverso autobotti che resteranno nei seguenti punti:

via degli Orti della Farnesina, angolo via della Farnesina

via degli Orti della Farnesina, angolo via dei Duchi di Castro

via degli Orti della Farnesina, angolo, via del Golf

via degli Orti della Farnesina, angolo via dell’Alpinismo

piazza dei Giuochi Delfici

via Zandonai, angolo via del Nuoto

via della Farnesina, angolo via B. Molinari

via del Nuoto, angolo via Nemeo

via della Farnesina 146

via della Farnesina, angolo Ranuccio Farnese

In caso di necessità, è poi previsto uno straordinario rifornimento con autobotti chiamando al numero verde 800.130.335.