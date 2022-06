Un pomeriggio davvero di grande caos stradale. Dalla Camilluccia a Corso Francia, e per tutta Roma Nord. Per gli automobilisti del quadrante della Capitale che ruota intorno alla via Cassia, lunghi momenti di agitazione e caos a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte tre vetture e un autobus, con l’intera sede stradale occupata dai resti dello scontro.

Roma Nord, grave incidente stradale e caos: cosa è successo

I fatti alle ore 17 sulla via Cassia, all’altezza della zona della Camilluccia, all’incrocio con via dell’Acqua Traversa. Un autobus della linea 301 stava percorrendo la strada in direzione centro e dopo aver fatto scendere e salire i passeggeri ha visto una Volkswagen Golf il cui conducente, magari per la fretta, aveva deciso di sorpassare.

Durante il sorpasso però si è ritrovato di fronte altre due vetture che provenivano in direzione opposta: inevitabile l’impatto che ha finito per coinvolgere il mezzo pubblico.

Strade bloccate a Roma Nord, ecco dove

Nessuna conseguenza grave per le persone coinvolte ma bloccata l’intera via Cassia, congestionata per ore. Ovvie le ripercussioni per l’intero quadrante, con code chilometriche su Corso Francia, sulla Camilluccia e sulla Flaminia.

Solo in serata la situazione è stata ripristinata. Ad operare, per i rilievi e le chiusure, gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Infine, trasporto in ospedale di tre passeggeri del bus: per loro solo lievi contusioni.