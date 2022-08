Roma nord, verranno abbattuti 130 maiali e cinghiali

Saranno abbattuti i 130 tra maiali e cinghiali curati dal rifugio “La sfattoria degli ultimi” in via Arcore a Roma nord. Nella giornata di ieri, lunedì 8 agosto, i gestori del ricovero per animali sfuggiti a maltrattamenti e situazioni di disagio hanno ricevuto la comunicazione dalla Asl Roma 1.

Nonostante la petizione lanciata su Change.org a tutela degli esemplari, firmata da oltre 30.000 persone, suini e ungulati, sani e non destinati al consumo alimentare dovranno esser uccisi perché si trovano nella zona rossa delineata lo scorso mese di maggio.

Stando alla Lav, Lega anti vivisezione, saranno 58 suini meticci e 10 cinghiali a subire la sorte peggiore: “Gli animali sono detenuti in una zona recintata, nel rispetto delle norme di biosicurezza proprio per evitare il contagio – scrivono gli attivisti in una nota – e sono animali sottratti alla filiera alimentare in cui non rientreranno mai. Abbiamo dato fin da subito il nostro supporto alla Sfattoria, diffidando l’Asl dal procedere con l’abbattimento in quanto ingiustificato e non necessario, e rinnoviamo il nostro sostegno che daremo anche con il nostro Ufficio Legale per un immediato ricorso al Tar”.