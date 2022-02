Roma, nuova frenata. Ma Mou assicura: “Il gruppo è unito”

Questa volta, forse, le pareti dello spogliatoio non hanno tremato. Il gol in extremis di Cristante ha salvato la Roma dalla sconfitta e i giocatori dalla strigliata di Mou. Anche se l’allenatore portoghese non può essere del tutto soddisfatto del pareggio con il Sassuolo: Alla vigilia non avrei firmato, ma ovviamente è meglio pareggiare che perdere”, ha detto al termine della gara ai microfoni di DAZN.

L’allenatore ha poi commentato le notizie degli ultimi giorni, che hanno dipinto la sua furia contro lo spogliatoio: “Almeno restiamo imbattuti da quattro turni. Ho letto tante bugie. Si può dire che siamo scarsi e abbiamo limiti, ma non che il gruppo non è unito”. Ci ha tenuto a ribadirlo, come ha fatto poi anche Abraham.

Mou è consapevole però delle carenze della sua squadra, ora lontana dal quarto posto: “Abbiamo dei limiti e lo abbiamo dimostrato anche sul secondo gol preso, ci sarebbe da non dormirci. Si può scrivere che Mourinho è scarso, che lo sono i giocatori, ma una cosa di positiva abbiamo ed è l’empatia tra noi. Il gruppo è unito”.

L’arrivo di Oliveira potrebbe non bastare a ridisegnare un centrocampo che ha bisogno di qualità “Ci servirebbe un giocatore che sappia giudicare il gioco prima, come ha fatto Mkhitaryan che anche se adattato forse è il migliore che ho in quel ruolo. Ci manca ordine e disciplina in mezzo, ma c’è frustrazione perché volevamo vincere”, ha concluso Mou.