Roma, nuova manifestazione ‘no Green pass’: attese 2.000 persone al Circo Massimo

L’appuntamento è al Circo Massimo, dalle 15.00 alle 19.00. Lì circa 2.000 persone, forse anche di più, si incontreranno per la seconda manifestazione ‘no Green pass’ della Capitale nel giro di pochi giorni. Sabato scorso, tra le vie del centro, è scoppiato l’inferno: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, l’assalto alla sede della Cigl.

Scene da guerriglia urbana che il governo vuole scongiurare. I presidi sono stati rinforzati in strada, davanti alle sedi istituzionali e nelle ferrovie. Il centro è off-limits per i ‘no Green pass’. Motivo per cui il prefetto non ha concordato che la manifestazione potesse svolgersi a Piazza santi Apostoli e nemmeno alla Bocca della verità.

Il corteo è stato così dirottato al Circo Massimo, che può contenere un eventuale numero maggiore di manifestanti. Ne sono attesi 2.000, potrebbero essere di più. In mattinata si sono registrati i primi disordini: alcuni manifestanti hanno tentato di bloccare il traffico in via Labicana ma sono stati stoppati dalle forze dell’ordine.

L’adunata è stata organizzata sui social, le fila di manifestanti si ingrossano sui gruppi Telegram, canale preferenziale per scambiarsi messaggi e direttive. Il rischio è che tra i contestatori possano fare la voce grossa anche gli estremisti. E’ questo il rischio che vuole scongiurare il governo.