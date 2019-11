Roma, nuova rete idrica nel Comprensorio Torretta a Trigoria: lavori dureranno 9 mesi

“Una nuova rete idrica nel ‘Comprensorio Torretta’, in zona Trigoria, nel quadrante sud-est di Roma. I cittadini ce lo hanno chiesto e, grazie all’approvazione in Giunta Capitolina del progetto definitivo, presto avranno l’acqua potabile in casa”. Lo comunica su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“I lavori avranno una durata di 9 mesi, durante i quali sarà realizzato oltre 1 km di nuove condutture tra via delle Libellule, via della Salamandra e via della Lucciola. La nuova rete idrica – prosegue Raggi – è molto importante perché consentirà a circa 500 persone del Comprensorio di Torretta di risolvere il problema di approvvigionamento di acqua con 60 nuovi allacci. Un intervento che si aggiungerà alle fognature già esistenti nel quartiere”.