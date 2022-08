Roma, nuovi tram: le parole di Gualtieri

I nuovi progetti di Roma, che prevedono nuove risorse per il potenziamento della rete tranviaria capitolina, hanno incontrato le parole del primo cittadino, Roberto Gualtieri. Ecco che cosa ha detto il sindaco di Roma,

“Con oltre 456 milioni di risorse destinate all’acquisto di

nuovi tram, alla realizzazione della tranvia Palmiro Togliatti

e di quella Verano-Tiburtina e al prolungamento della linea C

compiamo un passo in avanti fondamentale nel percorso verso il

Giubileo e per dotare finalmente Roma di una rete di trasporto

pubblico all’altezza di una grande Capitale europea. Vogliamo

realizzare una vera rivoluzione della mobilità, per ricucire

le distanze tra i quartieri, rendere più semplice la vita

delle romane e dei romani e rendere la nostra città più verde

e sostenibile, con meno auto e meno inquinanti. Ringrazio il

Ministro Enrico Giovannini e tutto il Governo per il lavoro

prezioso con il quale abbiamo definito queste convenzioni,

alle quali daremo seguito con il massimo dell’impegno e della

rapidità”.

Questo è quanto ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Con l’approvazione di queste due delibere – ha invece detto

l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – compiamo un

ulteriore passo in avanti nel percorso amministrativo che

riguarda la realizzazione delle nuove tranvie giubilari, la

prosecuzione della Linea C e l’acquisto di nuovi convogli. Per

quanto riguarda in particolare le nuove tranvie, dopo lo

snellimento dell’iter per tre delle quattro opere previste,

oggi con l’approvazione dello schema di convenzione con il

Ministero otteniamo le risorse necessarie per l’acquisto di

quaranta nuovi tram e per la realizzazione di due delle

quattro nuove linee previste. Stiamo andando avanti spediti

per regalare a Roma delle infrastrutture fondamentali in vista

del Giubileo e per il futuro della città”.