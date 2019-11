Roma, nuovo incendio in libreria antifascista alla vigilia riapertura

Nuovo incendio alla “Pecora elettrica”, libreria caffetteria di via delle Palme 158 a Roma, quartiere Centocelle. Il locale, dichiaratamente antifascita, era già stato distrutto da un incendio la notte dello scorso 25 aprile e avrebbe dovuto riaprire domani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per comprendere le cause dell’incendio. Al momento non si escude alcuna pista, anche quella dolosa.

“Inquietante l’ennesimo rogo alla libreria la Pecora Elettrica a Roma. Se fosse confermato l’atto doloso sarebbe estremamente grave. Vicina ai proprietari, si faccia subito chiarezza!”. Lo scrive in un tweet il sindaco di Roma Virginia Raggi.