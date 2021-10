Roma, nuovo incidente ferroviario, ecco dove

Un altro incidente ferroviario con una persona investita da un treno. La donna stava camminando sulla massicciata accanto ai binari e per il macchinista della linea Roma-Velletri è stato impossibile fermarsi in tempo.

La donna è stata ferita alla schiena e trasportata d’urgenza in ospedale. L’episodio risale alle 16:00 di ieri in prossimità di Cecchina, frazione del Comune di Albano Laziale, ai Castelli Romani. La persona coinvolta è una donna moldava di 40 anni, affidata alle cure del personale del 118 e trasportata dall’ambulanza al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani non in pericolo di vita. Disagi alla linea ferroviaria interrotta sino alle 18:00 fra Ciampino e Velletri.