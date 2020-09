Roma, nuovo sospetto caso di Covid all’Highlands Institute: classe in isolamento

Un nuovo possibile caso di positività al Covid ha coinvolto l’Highlands Institute di Roma. Già la settimana scorsa, nella scuola cattolica di Viale della Scultura, un caso di coronavirus aveva coinvolto una classe: un alunno era risultato positivo, per questo anche tutti i suoi compagni sono stati posti in isolamento, come da protocollo.

Stessa misura presa nella giornata di ieri per il I Liceo Scientifico Internazionale. L’istituto ha infatti reso nota la sospetta positività al Covid 19 di alcune Consacrate che operano nella scuola a sostegno della formazione dei ragazzi.

Attualmente sono in corso le verifiche del caso, le Consacrate intanto si sono sottoposte alla misura di isolamento cautelativo, così come tutta la classe. Gli alunni saranno quindi impegnati in questi giorni con lezioni a distanza, come già successo durante il periodo di lockdown, al fine di assicurare la continuità didattica.