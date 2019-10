Roma, oggi doppia manifestazione studentesca tra Ostiense e Trastevere: possibili deviazioni bus

Questa mattina doppia manifestazione studentesca tra piazzale dei Partigiani e Trastevere, davanti al ministero dell’Istruzione di largo Bernardino da Feltre. Possibili chiusure al traffico e deviazioni/rallentamenti per le linee del trasporto pubblico tra bus e tram.



Dalle 9 alle 13, in piazzale dei Partigiani, a Ostiense, è prevista la partecipazione di circa 1.000 persone alla manifestazione studentesca del “Fronte Gioventù Comunista”. Contemporaneamente si svolgerà un sit-in anche a Trastevere, in largo Bernardino da Feltre, nei pressi del ministero dell’Istruzione. Divieti di sosta nelle aree in corrispondenza delle due manifestazioni. In caso di un eventuale corteo lungo piazzale dei Partigiani, via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via Girolamo Induno, viale Trastevere saranno possibili le deviazioni o limitazioni per le linee 3, H, 8, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.