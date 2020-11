Roma, oggi il ricorso per lo 0-3 col Verona

Tra oggi e domani la Roma saprà: è attesa nelle prossime ore la decisione della Corte d’Appello federale sul ricorso presentato dal club giallorosso dopo la sconfitta inflitta a tavolino nella prima giornata di campionato col Verona. La difesa della Roma, rappresentata dall’avvocato Antonio Conte, si basa sull’assenza di dolo nel mancato inserimento di Diawara nella lista dei 25.

Il nodo è tutto lì: il centrocampista era stato inserito nella lista degli Under 23, come l’anno precedente, anche se nel frattempo aveva superato la soglia d’età utile per essere confermato in quel contesto. La Roma, che ammette l’errore, fa leva sull’assenza di dolo. Per i giallorossi, infatti, la squadra non avrebbe goduto nessun vantaggio in quel contesto perché avrebbe potuto tranquillamente spostare Diawara nella lista dei 25 che aveva ancora tre posti liberi.

Rimane l’errore grossolano commesso e la decisione del Giudice Sportivo, che la Roma spera di ribaltare oggi pomeriggio, nell’udienza fissata alle 14 e 30. La decisione dovrebbe arrivare già in serata. Al limite potrebbe tardare di qualche ora ed essere ufficializzata nella mattinata di domani, come ricostruisce la Gazzetta dello Sport.