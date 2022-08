Roma, ok a risorse per tranvie e metro C

La Giunta Capitolina ha approvato due delibere che riguardano altrettanti schemi di convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Roma Capitale, che regolano il finanziamento di risorse destinate al trasporto rapido di massa per un totale di oltre 456 milioni.

Il primo schema di convenzione è così indicato: 159 milioni

per l’acquisto di quaranta nuovi tram, 184 milioni per la

realizzazione della tranvia Palmiro Togliatti e 23,5 milioni

per la tranvia Verano-Tiburtina.

Il secondo schema di convenzione riguarda la prosecuzione

della Linea C e prevede un finanziamento complessivo di oltre

90 milioni di euro per la realizzazione di due cunicoli di

collegamento tra le gallerie di linea e per la Variante Clivo

di Acilio (zona Fori Imperiali) della tratta T3, la fornitura

di 6 nuovi treni e le opere per l’adeguamento alle norme di

sicurezza e antincendio del nodo di scambio Linea A-Linea C

presso la stazione San Giovanni.