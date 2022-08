Roma, ok accordo per censimento del patrimonio

È stato approvato a Roma lo schema di Accordo

di cooperazione tra Roma Capitale e Fondazione IFEL-ANCI,

Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, per la

realizzazione di un piano operativo del censimento del

Patrimonio immobiliare capitolino.

Tramite la delibera firmata dall’Assessore al Patrimonio e

alle Politiche Abitative Tobia Zevi, l’Amministrazione dunque fa partire il processo per una ricognizione dei beni e una

mappatura relativa alla trasparenza e l’accessibilità dei dati per le cittadine e i cittadini.

“Diamo finalmente il via al censimento del Patrimonio di Roma,

un progetto affascinante e complesso che da subito il Sindaco

Roberto Gualtieri mi ha chiesto di realizzare. Sarà

un’occasione per conoscere finalmente la totalità dei beni di

Roma, digitalizzandone la gestione grazie ai servizi

informatici. Il patrimonio pubblico sarà finalmente aperto e

trasparente per tutti, e porterà benefici alle amministrazioni

locali, alle aziende, agli enti e ai normali cittadini.

Effettueremo una revisione delle procedure e permetteremo agli

uffici di lavorare in modo più snello ed efficiente per il

bene delle romane e dei romani”. In questo modo ne ha parlato l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi.