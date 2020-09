Roma, omicidio in zona Marconi: 43enne ucciso a coltellate

La notte tra il 14 e il 15 settembre un uomo di 43 anni anni è stato ucciso a coltellate in via Borghesano Lucchese, in zona Marconi a Roma. La vittima si chiamava Emanuele Mattei e il suo corpo è stato trovato vicino piazzale della Radio. Intorno alle 2 di notte alcuni residenti, allertati dopo aver sentito diverse grida, hanno chiamato i soccorsi, ma per il 43enne romano non c’è stato nulla da fare.

Rintracciate due persone

Non è ancora nota la dinamica dell’accaduto, ma i militari del Nucleo Radiomobile di Roma e del Nucleo Operativo della compagnia di Trastevere, al lavoro per ricostruire elementi chiave sulla vicenda, hanno fermato poco dopo due persone che potrebbero essere collegabili alla vittima. Il primo in macchina in via Pacinotti, il secondo mentre camminava. I due sono stati portati in caserma per essere ascoltati dagli investigatori.

Articolo aggiornato alle 16.05 con il nome della vittima

Mario Bonito