Roma ondata di caldo e allarme. sole cocente e picchi di 40°C previsti per oggi, 21 giugno, giorno in cui inizia l’estate e lo fa con una vera ondata preoccupante.

Arriva il caldo in tutta la penisola e, come ricorda il vicesegretario della Federazione medici di famiglia Pier Luigi Bartoletti è la più pericolosa e non va sottovalutata. Martedì emesso l’allerta gialla a Roma, ma verso la giornata di giovedì si trasformerà in allerta arancione.

Lo shock può preoccupare: dopo settimane fresche e piovose, ci si ritrova con una situazione opposta di caldo-umido opprimente che farà soffrire un po’ tutti.