La procura di Roma aprirà un’inchiesta sulla morte di un operaio romeno di 41 anni, deceduto questa mattina dopo essere caduto da un’impalcatura del secondo piano di un palazzo in piazzale Gregorio VII, in zona San Pietro, a Roma. I pm, che procedono per omicidio colposo, aspettano una prima informativa della polizia, intervenuta sul posto, per procedere all’apertura formale del fascicolo.