Roma, ora il titolare è Borja Mayoral. Muriqi guida la Lazio

Il giovane davanti e il veterano dietro, la corsa si è invertita. Il posto da titolare nel big match con la Juve spetta a Borja Mayoral, la Roma ha trovato il nuovo titolare dell’area di rigore. Almeno per il momento. Fino a quando Edin Dzeko non ricucirà del tutto lo strappo con Fonseca. I passi in avanti delle ultime ore potrebbe portare alla convocazione del bosniaco per Torino, ma per giocare dal primo minuto servirà altro.

Intanto ‘Il cigno di Sarajevo’ non è più il capitano della squadra. Ma anche in questo caso Fonseca è disposto a fare un passo indietro, ma solo a patto che Dzeko riveda la sua posizione e lo dimostri con i fatti. Nel frattempo spetterà a Borja Mayoral segnare gol pesanti. Vice-Deko a chi, ora potrebbe rispondere lo spagnolo. Che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ha dovuto sopportare una bella dose di mugugni, tipici dell’umoralità dell’ambiente romano. L’opinione nei suoi confronti è cambiata presto, con la Juve toccherà a lui.

Tenterà di allungare la striscia di vittorie consecutive invece la Lazio, arrivata a cinque dopo i tre punti conquistati a Bergamo con l’Atalanta. In casa col Cagliari potrebbe fare cifra tonda e avvicinare ancora la corsa Champions. Lo farà con la coppia d’attacco Immobile-Muriqi. Il bomber di Torre Annunziata ha ritirato il premio come miglior marcatore della passata stagione, spera di bissare il successo anche quest’anno.

Dopo un avvio a rilento è sbocciato Muriqi, al terzo gol consecutivo tra Coppa Italia e campionato. Inzaghi vuole dargli fiducia, ma il ballottaggio con Correa e Caicedo per affiancare Immobile è sempre serrato. È stato vittima di uno spiacevole incidente il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, aggredito da un pitbull mentre portava a spasso i suoi due cani all’Olgiata, dove vive. Uno dei suoi barboncini non è sopravvissuto all’attacco, l’episodio è stato condannato con fermezza dal Consorzio Olgiata, che denuncerà il proprietario del cane.