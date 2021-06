Roma, ordigno su auto Doria. “Poteva esplodere”

“Poteva esplodere” l’ordigno, che a quanto apprende l’Adnkronos è stato trovato nell’auto del presidente di riqualificazione dei Parchi e delle Ville Storiche Marco Doria. Sul posto sono intervenuti gli artificieri. La vettura era in via Tito Speri e i fili sospetti sono stati notati intorno alle 17.40 nella Capitale. Sulla carrozzeria della sua auto, parcheggiata in via Tito Speri, nel quartiere Prati, è stata trovata una bombola contenente polvere pirica e bulloni con fili elettrici. Non era la prima volta che il presidente Doria riceveva delle minacce. Nel prossimo Comitato della prefettura sarà rafforzata la tutela per il presidente dei Parchi.