Roma, ordinanza Gualtieri su alcolici

Il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza che vieta ai minimarket e altri esercizi alimentari di vendere alcolici dopo le 22 e di restare chiusi dalle 22 alle 5 del mattino, durante i weekend e due giorni festivi. La misura è stata presa per contrastare la “mala movida” e riguarda quasi la metà dei municipi di Roma, con divieti validi in tutto il territorio per sei di essi. In alcuni municipi, la restrizione è limitata a aree specifiche, come il lungomare di Ostia e alcune piazze. L’ordinanza resterà in vigore fino al 15 ottobre 2023. Gli esercizi che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli al chiuso non sono soggetti al divieto.