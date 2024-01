Roma, Ostia: caos concessioni balneari

A Roma, o per meglio dire Ostia in un totale di 66 concessioni balneari circa 50 sono già scadute nel 2023, mentre le altre 16 nei prossimi anni. Il Comune non ha ancora detto nulla nel merito: procederà coi bandi?

Dal Campidoglio fanno sapere che serve tempo per valutazioni tecniche per via delle norme, su tutte il decreto Milleproroghe, l’informativa del ministro Salvini.

A Ostia la situazione è in stop per il caos generato dalla mancanza di un piano strategico. Quasi ogni stabilimento ha aperto un contenzioso con il Comune per vari motivi, da ipotetici abusi edilizi, estensione dell’arenile o canoni non pagati.