Roma, Ostia, rissa in strada: due persone trasportate in codice rosso in ospedale, un 19enne libico accoltellato al pronto soccorso del Sant’Eugenio che non sarebbe in pericolo di vita e un 27enne sudamericano soccorso d’urgenza all’ospedale Grassi e operato per una ferita alla schiena.

La violenza sarebbe scaturita in via Giuliano Sangallo all’altezza del parcheggio vicino al lungomare Paolo Toscanelli.

A dare l’allarme i residenti della zona preoccupati per i rumori e le grida. Arrivati sul posto sanitari e carabinieri hanno trovato i due feriti.

Ma sarebbero almeno sei i partecipanti alla rissa. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.