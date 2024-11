Roma Ostiense, il festival del gusto è entrato nel vivo

A novembre si celebra a Roma un piatto straordinario proposto in diverse varianti: ecco il festival Ravioli dal Mondo a Eataly Roma Ostiense. La Capitale è pronta a assaggiare il sapore delizioso di questo piatto prelibato con il festival Ravioli dal Mondo, a Eataly Roma Ostiense (piazzale 12 Ottobre, 1492).

leggi anche:Circeo Street Food, si chiude oggi la prestigiosa kermesse culinaria

Festival Ravioli: ecco dove

L’appuntamento con il raviolo, piatto per eccellenza delle festività, è dall’8 al 10 novembre e dal 15 al 17 novembre. Per due weekend speciali Eataly trasforma il secondo piano in un connubio di sapori che guideranno gli ospiti alla scoperta delle infinite interpretazioni del raviolo. Le più eccellenti realtà della ristorazione romana daranno vita ad un appuntamento irripetibile all’insegna del gusto e del divertimento. Gli appassionati dei ravioli artigianali tipici della cucina italiana, in versione moderna, gustando i ravioli ripieni di brasato di manzo, spuma di Parmigiano Reggiano 24 mesi o magari ravioli cacio e pepe, e non solo.

leggi anche: Food Ensemble, a Roma cucina e musica si fondono



In una cornice di spettacolarità e sapore, tra i sapori tipici della stagione che esploderanno nei ravioli ripieni con zucca e ricotta, granella di castagne al rum e caciocavallo o nei ravioli ripieni di maiale, mosto cotto e cardoncelli.

Sapore anche per i ravioli cinesi, lavorati artigianalmente, serviti sia fritti che alla griglia, tramite la ravioleria artigianale cinese in Italia, che porta a Eataly Roma i ravioli maiale e verza e quelli alle cinque verdure e poi i ravioli gamberi e castagne cinesi d’acqua dolce e i ravioli fritti di maiale e cipolla.