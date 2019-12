Roma, Pacetti (M5s): approvato bilancio. 100 milioni per mezzi ed impianti Ama

Bilancio previsionale 2020 approvato nella notte dall’Assemblea Capitolina.

“Con il Movimento 5 Stelle al governo della Capitale approvare il bilancio nei termini è diventata la normalità. Per il quarto anno consecutivo infatti abbiamo approvato il previsionale nei tempi corretti”. Ha commentato il capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti.

“Il bilancio 2020 nonostante le chiacchiere delle opposizioni è stato votato ed approvato con tutto il gruppo di maggioranza che ha espresso voto favorevole. Più investimenti nei municipi – per il 2020 sono 173 milioni contro i 91 del 2019 – e maggiori stanziamenti per il sociale – per il 2020 sono 454 milioni nel 2019 erano 399. Abbiamo trovato gli spazi anche per investire 100 milioni per mezzi ed impianti di Ama. Atac è salva e abbiamo già acquistato più di 400 nuovi autobus, continueremo a investire nel suo rilancio e faremo lo stesso per rilanciare anche Ama”.