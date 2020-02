Roma, pari e qualificazione in Europa League: le parole dei protagonisti

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Gent che qualifica la Roma agli ottavi di finale di Europa League, è intervenuto ai microfoni dei media accreditati l centrocampista giallorosso Henrik Mkhitaryan.

Roma, pari e qualificazione in Europa League: le dichiarazioni

Al talento armeno viene subito chiesto il peso del suo recente positivo impatto nella Roma. “Era una situazione nella quale ho capito il movimento di Kluivert, quando ho la palla chiedevo la profondità, l’ho visto entrare e gli ho dato la palla”, dice il romanista, citando il frangente del gol dell’olandese.

Ne consegue, pare che la posizione sulla tre quarti lo agevoli particolarmente. Ma lui non fa una piega.

“Oggi mi ha visto dietro l’attaccante ma per me è uguale, l’importante è aiutare la squadra.

Tuttavia, ci sono stati momenti di sofferenza per la Roma, in gara. “Specialmente il secondo tempo non abbiamo giocato bene, dobbiamo migliorare, non era facile giocare qui ma abbiamo fatto il massimo.

Alla fatidica domanda, quasi di rito in occasioni così, l’armeno ha risposto così quanto a preferenze nei sorteggi.

“Non ci sono squadre facile, tutte le squadre conoscono il calcio e sanno come giocare. Siamo pronti per utti, se vogliamo vincere l’Europa League dovremo essere pronti per tutti”.

Protagonista del gol qualificazione, invece l’olandese aattaccantegiallorosso Justin Kluivert è intervenuto nel post gara con queste parole, riferendosi all’intesa coi partner di attacco.

M”bene sul gol, abbiamo attaccato in modo veloce. Ho fatto un buon movimento, sorprendendo il difensore.”

Su Kluivert forse è cruciale la posizione nel modulo attuale di Fonseca. “Sì, certe volte credo che potremmo attaccare in modo più veloce, ma oggi era una partita difficile. Il campo era pesante, ma sono felice che la squadra si sia qualificata.”

Anche per lui la solita domanda sui sorteggi. E la solita risposta. “Tutte le squadre sono molto forti, come noi. Siamo pronti per la prossima partita.”

Il sogno è quello di arrivare in finale. “Penso di sì. È difficile, ma penso che la Roma possa arrivare lontano.

