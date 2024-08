Roma, parla Ndicka: sensazioni buone

Dal ritiro al St George’s Park della Roma, parla Evan Ndicka. “Le sensazioni sono buone, abbiamo fatto un buon lavoro qui e anche prima a Trigoria. Speriamo di essere pronti per il campionato”.

“Nelle uscite con e senza palla dobbiamo essere più alti e più bravi, anche più aggressivi. Per un difensore l’aggressività è normale”.

Un giudizio sui nuovi giocatori. “Aiutiamo Le Fée, con cui parlo in francese, e Soulé, per lui ci sono Dybala e Paredes. Abbiamo un buon gruppo e una buona squadra, per loro è facile integrarsi. Sono forti tecnicamente, penso che siano qui per aiutarci a fare bene”.

Da difensore come si marca un centravanti così forte come Dovbyk? “Ho fatto due/tre allenamenti contro di lui ed è forte fisicamente. Vado sempre forte in partita e in allenamento”.

Cosa manca alla squadra per fare il salto di qualità? “Non credo che manchi qualcosa. Stiamo lavorando, è difficile per tutte le squadre di Serie A. Non penso che manchi qualcosa, lavoriamo sempre per migliorare tutti i giorni”.

