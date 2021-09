Roma, parte la presentazione delle liste

C’è chi davanti all’Ufficio elettorale centrale di via Petroselli, si era messo in fila da ieri sera. Attrezzatura d’ordinanza: sacco a pelo e tanta pazienza. Per essere tra i primi a presentare la propria candidatura a consigliere comunale c’è chi è disposto a passare una notte in bianco.

Perché da questa mattina, a un mese esatto dall’apertura dei seggi per il primo turno, è scattata la corsa per depositare le candidature dei sindaci, dei minisindaci e delle liste che concorrono per la prossima consiliatura in Aula Giulio Cesare e nei Municipi.

I cancelli dell’Ufficio elettorale centrale hanno aperto alle 8 e chiuderanno alle 20. Domani invece resteranno aperti dalle 8 alle 12. Ogni lista presentata tra oggi e domani sarà composta tra 32 e 48 aspiranti consiglieri.

Tutte le candidature passeranno poi al vaglio della commissione elettorale che le esaminerà per escludere eventuali difetti di forma. A Roma i seggi per l’elezione del sindaco apriranno il 3 e il 4 ottobre, in caso di ballottaggio si torna alle urne il 17 e il 18 dello stesso mese. Negli stessi giorni si voteranno anche i 15 presidenti dei Municipi.

I candidati per il Campidoglio sono al momento 11. Ai big Raggi, Gualtieri, Calenda e Michetti si aggiungono altri sette sfidanti tra i candidati del Partito comunista, Popolo della famiglia, Attiva Roma, Rivoluzione civica, Partito Gay, Liberisti italiani, L’Italia dei valori e Potere al popolo.