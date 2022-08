Roma, Patanè: “Giunta, ok regolamento bus turistici”

“La Giunta capitolina ha approvato il nuovo Regolamento, che passerà poi al vaglio dell’Assemblea Capitolina, in materia di servizi di trasporto di linea su gomma non soggetti ad oneri pubblici: servizi di linea commerciali, gran turismo e speciali”: lo dichiara in un comunicato Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale

“Il testo – spiega Patanè – risponde agli obiettivi di carattere generale che vuole perseguire l’amministrazione, tra cui: la tutela del decoro urbano e della sostenibilità ambientale; la tutela dei diritti dell’utenza; la creazione di condizioni eque e non discriminatorie per l’accesso al mercato dei servizi di trasporto di persone soggetti ad autorizzazione amministrativa; uso degli spazi razionale e improntato ad un’ottica di intermodalità tra le varie componenti della mobilità cittadina”.

“Con riferimento ai servizi di trasporto di gran turismo – cosiddetti Open Bus – ricadenti, in tutto o in parte, nelle aree centrali della Città, individueremo, grazie a professori universitari e a Roma Servizi per la Mobilità, i cosiddetti criteri di sostenibilità che, attraverso un algoritmo, determineranno poi il numero massimo di autorizzazioni che la città può sostenere. Tutto ciò al fine di tutelare i preminenti interessi pubblici all’interno delle zone racchiuse nel perimetro delle Mura Aureliane e in quelle circostanti la Città del Vaticano”.