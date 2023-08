Roma, paura allo Zoomarine: bloccati sulle montagne russe

Momenti di paura sul litorale a sud di Roma. Sei persone sono rimaste bloccate sulle montagne russe all’interno di una delle carrozze in un parco divertimenti a Pomezia.

I sei passeggeri sono stati liberati e riportati a terra dai vigili del fuoco grazie all’utilizzo dell’autoscala. L’incidente è avvenuto lunedì 1 agosto nel pomeriggio allo Zoomarine di Pomezia. La sala operativa ha inviato alle 16 circa in via Casablanca la squadra dei caschi rossi di Pomezia con il supporto un’autoscala e la partenza Saf per soccorrere 6 persone rimaste bloccate sulle montagne russe in una delle carrozze di cui è composta la giostra.

Al momento l’ipotesi è che possa essersi trattato di un guasto.