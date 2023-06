Roma, paura in supermercato, cosa è successo

Roma, paura in supermercato. Momenti di terrore in zona Villa Glori. Tre banditi armati di pistola sono entrati nel negozio in via Antonio Sant’Elia e hanno minacciato la cassiera, legandola e chiudendola in bagno dopo averla costretta a dargli le chiavi della cassaforte.

I tre hanno poi picchiato e legato una guardia giurata che ha cercato di bloccarli. La banda è infine fuggita con 5mila euro di bottino su una Panda nera.

A dare l’allarme è stata la guardia giurata che è riuscito a slegarsi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno iniziato ad indagare per trovare elementi utili a rintracciare la banda. Altri dettagli sono arrivati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.