Roma, pedina ex e minaccia di tagliarle la gola: stalker 57enne arrestato all’Esquilino

Non sono bastate le varie denunce e neanche il divieto di avvicinamento a far desistere A.M., 57enne romano, dal pedinare nuovamente e minacciare la sua ex convivente.

La vittima era da poco uscita dal posto di lavoro e, dopo essersi accorta di essere seguita dal suo ex compagno, impaurita e temendo per la sua incolumità ha subito chiamato la Polizia. Gli agenti del commissariato Esquilino hanno immediatamente raggiunto la donna per metterla al sicuro e si sono anche appostati nelle vicinanze pronti ad intervenire.

Poco dopo i poliziotti hanno notato giungere, su via Emanuele Filiberto, un’automobile proveniente da piazza Vittorio con alla guida un uomo che la donna ha subito riconosciuto: era prorprio il suo ex convivente.

L’uomo abbassando il finestrino e sporgendosi verso la donna, con un sorriso di scherno si è portato due dita della mano destra all’altezza degli occhi per poi rivolgerli verso la vittima, quasi a voler dire “ti tengo d’occhio”, dopodiché l’ha minacciata di morte mimando il taglio della gola.

A questo punto è ripartito in direzione San Giovanni ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti che lo hanno portato presso gli uffici di Polizia. Considerata la flagranza del reato e i precedenti specifici, nonché le precedenti indagini condotte dai poliziotti del commissariato Romanina, A.M. è stato arrestato, dagli investigatori del Commissariato Esquilino e del commissariato Romanina, per atti persecutori e successivamente tradotto presso il carcere di Regina Coeli.