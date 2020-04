Roma, pedone investito mentre attraversa la strada: morto 73enne

Incidente mortale oggi alle 13 circa a Roma sulla via Ostiense dove un uomo di 73 anni è stato investito da un furgoncino, tipo van, mentre attraversava la strada sulle strisce. Alla guida del veicolo commerciale per il trasporto merci, un uomo che si è fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo all’alcol test. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma VIII Gruppo Tintoretto per il rilievi del caso. Gli accertamenti sono tuttora in corso e la circolazione è stata momentaneamente interdetta nel tratto che va da via Pellegrino Matteucci a Piramide.

