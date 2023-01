Roma, Pellegrini su Totti e fascia: “Per me lui è Francesco, non è una cosa che si può spiegare. Conoscere Totti è stato importantissimo per me, mi è stato sempre affianco e mi ha aiutato. Lui è una persona eccezionale e con un grande cuore.” Da Totti ha ereditato la fascia di Capitano.

“Quando la indossi provi un brivido incredibile, ma alla fine della partita bisogna entrare con la fascia da capitano anche nello spogliatoio e nelle riunioni tecniche. La fascia è la realizzazione di un sogno, ma conta essere capitano”.

Mai però la 10: “Non ho mai pensato di prenderla perché il 7 è il mio numero preferito. Quando ho visto che era libero non mi sembrava vero. Non avrebbe senso cambiare numero, alla fine conta ciò che fai in campo. Quando vedi la 10 pensi solo a Francesco, mi piace ed è giusto che sia così”.