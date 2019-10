Roma, per proteggere fidanzata reagisce a rapina e gli sparano in testa: grave 25enne

Roma, per proteggere fidanzata reagisce a rapina e gli sparano in testa:...

Rapina finita nel sangue ieri sera alle 23.30 circa a Roma. Un 25enne è stato ferito alla testa da un colpo di pistola perché si era opposto ai rapinatori. Il ragazzo si trovava con la fidanzata in via Teodoro Mommsen, zona Caffarella, quando due uomini li hanno raggiunti alle spalle e hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto per rubarle lo zaino. Alla reazione del 25enne i rapinatori gli hanno sparato in testa. La vittima è stata operata all’ospedale San Giovanni ed è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.